女子不知自己成小三 慘遭情人分屍絞碎沖馬桶

2018-08-07 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名女子愛上人夫，並發展地下情，沒想到對方是恐怖情人，某天將女子約出來以後殺害分屍，還殘忍的將屍塊絞碎，犯案手法令人髮指。

根據外媒報導，27歲女子梅蘭基娜（Tatiana MeleKhina）戀上36歲人夫哲連斯基（Dmitry Zelensky），但是其實梅蘭基娜被蒙在鼓裡，不知道自己已經成了小三。而哲連斯基從未提起自己其實有個妻子，就這樣欺騙著梅蘭基娜的感情，還承諾要帶她到大城市過好日子。

日前，這2人開車從古巴哈（Gubakha）到彼爾姆（Perm），梅蘭基娜出發前也有向其父親告知自己要到彼爾姆，還說自己到了目的地以後會打電話報平安。沒想到這通電話竟成了梅蘭基娜最後一次與父親的對話，父親遲遲等不到女兒的消息立刻報警，沒想到卻接到警方傳來的噩耗。

警方調查後懷疑，這一切是哲連斯基的計謀，她背著妻子搞婚外情，也瞞著小三自己已有家室，他根本沒有打算帶梅蘭基娜到彼爾姆生活，只是要藉機誘騙梅蘭基娜出來並行兇。警方表示，兇手的做案手法相當兇殘，殺了梅蘭基娜以後將其分屍還不夠，為了毀屍滅跡，還將被肢解的屍塊弄成絞肉沖進馬桶，碎骨拿去餵魚。

哲連斯基目前已被警方逮補，也承認犯行。其妻子塔提安娜（Tatiana）也表示不敢置信，平常生活在一起的丈夫竟然如此殘酷。