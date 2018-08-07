台留學生提訴願被駁 下一步集資告挪威政府

2018-08-07 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月，在挪威的台灣留學生發現，挪威移民局將他們的國籍從原本的「台灣」，強行改註為「中國」，對此有群不滿的台灣留學生便向挪威當局提請訴願，要求挪威政府將他們的國籍改回台灣；但事訴願過程遭挪威政府百般阻饒，最後被依「此一註記並未對當事人在挪威的權利和義務造成影響」為由，駁回訴願；最後這群台灣留學生為了正名，在集資網站募集打官司的資金，打算控告挪威政府。

綜合媒體報導，今年5月，這群台灣留學生的正名運動，被挪威當地發行量最大的《Aftenposten》全版報導，報導中以一句「想像一下，當你移居美國時，他們卻堅持將你註冊為瑞典人，你會對此感到滿意嗎？」因為過去挪威曾被瑞典統治，所以挪威人普遍對瑞典抱有複雜情緒，《Aftenposten》藉此激盪讀者思考這個問題。

「在挪台灣人國籍正名運動」的發起人約瑟夫（Joseph）是位在台灣執業的律師，他在2015年遠赴挪威的奧斯陸大學攻讀人權碩士，主要研究領域為國際人權法、犯罪學與刑事政策等，他表示「我來挪威學習人權法，但沒想到自己的權利卻被這個國家給丟棄了」，他強調：「我來自台灣，進入挪威拿的是台灣護照！」

約瑟夫表示，他們曾寫信給挪威的國會議員，提出自己的訴求，該名議員稱「他相信台灣人有民主國家的自決權，同時也有不少挪威的國會議員認為應該要承認台灣是個主權獨立的國家」。

不過該議員也指出，因為目前挪威政府只承認中國，想要改變司法的問題，就必須尋求法律途徑來解決。

之後「在挪台灣人國籍正名運動」決定聯合10位現居挪威的台灣留學生，向挪威當局提出訴訟；「正名運動」曾向我國的外交部聯繫，希望外交部能夠幫助他們對挪威政府提請訴訟，但是外交部卻稱「政府向來不介入民眾訴訟，也沒有預算可以補助。」、「本部對您積極維護國家尊嚴表示尊重與感佩」。

約瑟夫對此表示，在外交部於挪威仍設有代表處時，就一直與台灣代表保持聯繫，但是也一直只有口頭支持，直到外交部回信後，他們就對外交部的實質協助不抱有期望。

而挪威民事訴訟的律師費，一個審級就要新台幣50萬元，對於留學生負擔太大，因此他們決定以群眾募款來籌集律師費；約瑟夫表示，如果在挪威仍無法獲得司法救濟，他們不排除再上訴至歐洲人權法院，繼續爭取權益。