港地鐵公司施工嚴重失誤 重整管理層

香港地鐵有限公司今天被政府揭露一些嚴重失誤，地鐵董事局主席馬時亨（右）在記者會上說，他已就事件兩次向行政長官林鄭月娥（左）請辭。（美聯社資料照）

2018-08-07 20:43

〔中央社〕在港股上市的香港地鐵有限公司今天被政府揭露一些嚴重失誤後，地鐵高層傍晚向公眾致歉並宣重整管理層。

地鐵董事局主席馬時亨在記者會上宣布，行政總裁梁國權已經請辭，但獲得董事局挽留，直到聘請到繼任人選為止。另外，地鐵工程總監黃唯銘已經請辭並即時生效，另有3名總經理級人士辭職。

馬時亨並說，他已就事件兩次向行政長官林鄭月娥請辭，但獲得挽留，因為政府希望他協助遴選出地鐵新的行政總裁。

他說，地鐵公司將會向全球公開招聘新的行政總裁，但何時找到人選代替梁國權，目前不得而知，而找到合適人選也不是容易的事。

地鐵公司負責興建香港地下鐵路（捷運）及連接中國大陸的鐵路等重大交通工具，目前政府持有超過一半以上股權。

香港運輸及房屋局局長陳帆今天較早時召開記者會，指地鐵公司在興建連接新界沙田和港島中環（沙中線）的路線上存在嚴重問題，包括建造圖紙與政府原先通過的不同，以及沙中線紅磡站一些鋼條過短等。

對於沙中線紅磡站是否安全，陳帆等高層官員說，車站初步看來沒有危險，但當局已委任其他工程師監察車站的安全問題。

地鐵公司成立於1975年，是香港最重要的基礎建設公司，在海外的名聲一向正面；這是地鐵上市以來所發生的最嚴重和負面事故。