16歲少女遭朋友出賣成性奴 幸得好心郵差幫助脫離惡夢

2018-08-07 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州一名少女被歹人監禁起來，淪做性奴受虐長達3個月。今年6月初她趁隙逃走，在被歹人追捕的過程中，所幸遇到一名好心郵差相助，順利逃離歹人魔掌。目前嫌犯雖然還未落網，但這名女子日前特地去找當初這位幫助她的郵差，感謝他當時的出現。

根據外媒報導，年僅16歲的艾倫（Crystal Allen）在今年3月初從當地的社福部門中心離開，沒想到卻遭同行的友人出賣，艾倫落入「皮條客」手中。自那以後，艾倫在沙加緬度（Sacramento）被監禁了長達3個月，在這段期間，這個不法集團對她拳打腳踢，強逼她吸食毒品、並把她當作性奴發洩。艾倫驚恐回憶，她被監禁的地方除了有兇狠的看門狗，外頭還有許多人全天看守，她則是被綁在椅子上，哪裡也無法去。

艾倫表示，那段時間她天天以淚洗面。直到6月8日，嫌犯要開車載她轉移地點，艾倫趁嫌犯稍微鬆懈時逃走。艾倫四處躲避嫌犯，躲在一處草叢無助哭泣，此時路過的郵差克里蘇斯托姆（Ivan Crisostomo）注意到了這個躲起來的女孩，便上前詢問後得知艾倫正在躲避一個不法集團，他馬上打電話給艾倫母親，並讓女孩上郵務車直到警方趕到現場。

順利逃出魔掌的艾倫在上周四特地到克里蘇斯托姆工作的郵局探望他，還寫了信想要感謝他的救命之恩，目前艾倫已經回到社福部門中心並接受相關治療。警方指出，發現艾倫的地點治安非常差，還好有克里蘇斯托姆出手相救，讓受害者免於再度受苦，警方予以高度讚賞。

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