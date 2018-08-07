自動煞車太安全？ 撞大樓撞不進去 只好下車自己走

現在許多車子都會安裝自動煞車系統，沒想到日本竟有1名男子原本想駕車撞電視台大樓，卻因為車子的自動煞車系統，讓他怎麼撞也撞不進大樓。（圖擷取自YouTube）

2018-08-07 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕現在許多車子都會安裝自動煞車系統，為安全多添1層保障，沒想到日本竟有1名男子原本想駕車撞電視台大樓，卻因為車子的自動煞車系統，讓他怎麼撞也撞不進大樓，最後只好下車自己走進去。因為過程太神奇，有網友質疑，會不會是車商的宣傳手法？

綜合媒體報導，日本1名36歲男子上週六開著他的德國品牌休旅車到日本富士電視台外，想要駕車衝撞電視台大樓，沒想到卻因為車子自行啟動了自動煞車系統，眼睜睜看著整片都是落地玻璃的大樓玄關就是衝不進去；大樓的玻璃門被撞碎，休旅車車頭也凹陷，但無法再越雷池一步，衝撞失敗後，他又不死心地倒車再試1次，好不容易才輕輕撞到門，車子就沒辦法再往前。

這名身分不詳的男子在撞大樓失敗後，隨即下車走進大樓內。被警方逮捕後，該男子相當痛快地承認犯行。日本警方表示，「他們已經以現行犯的名義，將這名36歲的嫌犯逮捕」。而這輛安全系統完善的德國車在當地也屬於高級車款，市價大約為800萬日幣（約新台幣220萬元）。

日本網友看到後紛紛表示，「這是不是汽車廣告？」、「還有人在旁邊錄影，是不是故意宣傳汽車」，但大部分的網友還是都給了這輛汽車極高的評價，認為這輛車的安全設計相當優異，幾乎沒有網友要關心男子犯案的動機。

「駕駛欲撞富士電視台」影片