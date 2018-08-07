退件比率提高！ 885名中國人申請加拿大學生簽證被拒

加拿大移民、難民及公民部發布最新數據，2018年1月至3月間，共有885名中國籍人士申請學生簽證被退件，拒發簽證比率為19%，相較於2017年同期間的拒發率上升4個百分點。圖為加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與中國領導人習近平。（路透）

2018-08-07 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大移民、難民及公民部（Immigration, Refugees and Citizenship Canada）發布最新數據，2018年1月至3月間，共有885名中國籍人士申請學生簽證被退件，拒發簽證比率為19%，相較於2017年同期間的拒發率上升4個百分點。

綜合外媒報導，加拿大當局統計截至今年3月底的數據指出，遞交學生簽證申請文件的中國公民中，有885人被退件，比率為19%，在2017全年度共有4720位中國人申請學生簽證被拒，若被拒簽的次數過多，恐不利於往後申請其他國家簽證。

加國政府指出，申請學生簽證被退件的原因有4個，第1是體檢不合格，其2是無法證明入境後有基本生存能力，第3是求學目的性有疑慮，被簽證官退件，最後是移民官無法相信該位申請人在學業完成後，不會滯留在加拿大境內。