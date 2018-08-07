防堵假新聞及色情資訊 印度研擬封鎖社群通訊軟體

2018-08-07 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕為杜絕假新聞及兒童色情資訊在社群網站及通訊軟體散佈，印度通訊及科技部的電信部門（DoT）上月致函給該國通訊業者及網路供應商，要求研究技術性封鎖上述媒介的可能性。

據《印度經濟日報》（Economic Times）今（7）日報導，包括巴帝電信（Bharti Airtel）及英國跨國電信公司沃達豐（Vodafone）在內的電信公司，上月18日收到DoT的致函，內容寫道，要求業者研究能封鎖臉書、WhatsApp 、Telegram及Instagram等相關軟體的可能性。

此外，印度電子資訊技術部（MeitY）和執法機構已提出社群軟體衍生的問題；而上月4日DoT在也在一場會議上，討論技術性封鎖帶來不良影響App的可能性。

因近來印度兒童綁架的假新聞導致民眾向可疑目標處私刑，所以最高法院要求中央政府制訂懲罰私刑的法律，並遏阻假新聞擴散。

一名不具名的DoT官員向該報透露，DoT已和社群及通訊軟體業者討論相關事情及解決方案，一切以國家安全為最大考量。

而印度政府也擔心，社群網站及通訊軟體中的假新聞，會左右2019年5月的國會大選。

該報也指出，近幾個月來，已有臉書及WhatsApp的團隊到訪印度，與印度選舉委員會的官員商討，如何防止大選競選期間，相關社群及通訊平台遭人濫用等議題。