北大教授批中國民族主義：怨恨情結導致稍強即狂

中國著名經濟學者、北大教授張維迎，暢談中國「主權大於人權，權力優先於權利」的問題。圖為中國領導人習近平。（路透）

2018-08-07 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國著名經濟學者、北大教授張維迎近來發布一篇7000餘字的長文，暢談中國在近代形成民族國家以來，就充滿了怨恨情結，隨之而來的就是十大後果，例如「主權大於人權，權力優先於權利」。

張維迎說，第一個問題就是中國人的民族概念是帶有族裔性質的「炎黃子孫」，而並非是擁有平等權力的公民，這樣的想法讓中國治理如今出現了問題，因為不是所有中國人都是炎黃子孫，也很難吸引到國外移民，畢竟他們會感到自己不被視為中國人。

第二個問題則是主權、人權、權力和權利的狀況，張維迎指出，中國人的民族主義是功利主義和集體主義的，著重的是「國家和集體至上」，只要是對國家有利的，那麼對個人權利的侵害就有正當性。再加上「國家等於政府」、「政府等於政府官員」的關係，以及官員把持的權力總是比個人權利更優先，因此難以形成法制國家。

張維迎表示，第三個問題是「強調特殊性，否定普遍性」，特殊主義否決了相互比較的可能，也否定了優劣之分，這樣就能夠保護中國人的自尊心，因此所有有怨恨情節的民族都喜歡特殊主義，中國也不例外，而且否認普遍性價值，還可以讓中國人理直氣壯不按國際規範行事。

張維迎透露，第四個問題為「模仿技術，但拒絕模仿制度」，中國從鴉片戰爭後的「中學為體、西學為用」就是這個概念，迄今仍然是中國改革的主導思想。

第五個問題是「反資本主義、反民主和自由」，張維迎說，中國人把資本主義和民主主義和西方世界畫上等號，一旦承認了，就等於認同西方各方面都比中國更好，這會讓中國感到尊嚴盡失，所以中國都不施行這些東西。

張維迎指出，第六個問題為「自力更生，萬事不求人」，中國人都以為自己必須建造出獨立發展的工業體系，糧食也必須自給自足，因為中國人都懷疑西方人是靠不住的，而且隨時還準被害人，「中興事件」就是個例子。

張維迎表示，第七個問題是「陰謀論在中國非常有市場」，因為中國人一直以為自己是西方陰謀的受害者，他們認為中國之所以落後，並不是因為自己笨，而是被西方人用奸計害的，所以外國人如果出手協助中國，那麼一定是別有居心。

第八個問題為「只能表揚，不能批評」，張維迎說，中國人對批評相當敏感，不僅自己人不能批評自己人，一旦說了甚麼指責的話，那就是不愛國。西方人也不能批評中國，因為那會讓中國人的自尊心受傷。

張維迎說，第九個問題是「國際關係中，只講利害不講是非，有時甚至連利害也不講，只講好惡」，因此中國人總是把西方的壞消息當成好消息，例如911時竟有中國人叫好，伊拉克戰爭還有不少人為海珊加油。

張維迎表示，第十個問題為「未富先驕，稍強即狂」，就是這些怨恨情結所帶來的後果，使得中國人總是憋著一口氣，一旦富強了一些，就會展現出暴發戶心態到處炫耀。張維迎最後感嘆，也許必須要等到怨恨情結消退的那一天，中國才會真正地崛起。

張維迎去年曾在北京大學國家發展研究院的畢業典禮上，以「自由是一種責任」為題發表演講，當時他已強調推動和捍衛自由是每個北大人的使命，演講文章公開後隨即遭當局下架，但網民們仍四處搜索張維迎講稿內容想一睹究竟。