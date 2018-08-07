比保險套有效？ 37女用APP「避孕」卻意外中獎....

37名女子使用「Natural Cycles」計算安全期避孕，卻還是意外懷孕。示意圖與本新聞無關。（情境照）

2018-08-07 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕國外有款號稱能以99.9%的準確度，計算女性安全期App「Natural Cycles」，卻有37名女子使用該App後，還是意外懷孕。英國廣告標準局現正對此展開調查。

綜合外媒報導，今年初有英國醫院踢爆，有37名女性運用「Natural Cycles」計算安全期後，就無再用其他方式避孕，最後意外懷孕。此外有女子指出，自己使用「Natural Cycles」後，意外懷孕，無奈經濟不許可，只好選擇墮胎。消息震驚當地社會，英國廣告標準局現正調查「Natural Cycles」是否涉及廣告不實。

「Natural Cycles」是款由瑞典公司研發的App，運用女性身體溫度、生理週期，來計算出使用者每月的安全期和易受孕的危險期。使用者每月需花6.99英鎊（約新台幣277元）購買，不過「Natural Cycles」聲稱避孕效果比保險套、避孕藥、避孕環都要好，因此吸引超過10萬名英國女性下載。

對此，「Natural Cycles」則回應，世界上「沒有100%安全的避孕方法」，強調任何一種避孕方法，都會有風險。