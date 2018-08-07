快來看！歐洲最高大樓即將完工 但還是比101矮...

歐洲最高大樓、俄羅斯聖彼得堡的拉赫塔中心（Lakhta Center）即將完工。（美聯社）

2018-08-07 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲最高大樓、坐落於俄羅斯聖彼得堡的拉赫塔中心（Lakhta Center）即將完工！該建築物樓高462公尺，是聖彼得堡首座超過300公尺的超高層建築，不過還是比台灣101的509公尺矮了一點。

據《CNN》報導，拉赫塔中心共有87層樓，從最底層到最頂端的牆面扭曲了整整90度，像是一根螺旋狀的針。在低樓層的混合用途建築之上，住宅和商務空間位於360公尺的高度，更往上走就是觀景台和餐廳，讓遊客一覽芬蘭灣的壯麗景色。

高達374公尺的莫斯科聯邦塔一度是歐洲最高大樓，如今不得不讓給即將完工的拉赫塔中心，俄羅斯天然氣工業公司也將在2019年將總部搬遷進去，將占據該大樓3分之1的使用空間。

建築師尼坎德羅夫（Philip Nikandrov）透露，今年夏天結束時會完成外圍的裝修，內部裝潢則要一直施工到2019年才能結束。大樓外牆由1萬6500個玻璃窗格組成，配有自動百葉窗和閥門，可以阻止內部暖氣散發。建築商表示，拉赫塔中心還有許多環保設施，例如水資源回收和淨化系統等等。