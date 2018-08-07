義大利驚傳嚴重車禍 12人慘死

義大利廂型車撞上卡車後翻覆，造成12人死亡，地上有多具蓋著白布的罹難者遺體。（歐新社）

2018-08-07 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕義大利南部福賈鎮（town of Foggia）昨（6日）發生嚴重車禍，一輛廂型車撞上卡車後翻覆，釀成12死3傷的慘劇。

據《ABC》報導，當時廂型車載的是下班返家的農場移民工人，正面撞上了載著番茄的卡車，導致農工死傷慘重，目前尚未確認死者國籍。

義大利6日在北部也發生了致命車禍，一輛油罐車爆炸後造成至少2死70傷。