受中國環保政策影響 日本墓碑價格上漲

受中國新行《環保法》影響，日本墓碑材料進口成本增加，致使業者紛紛將售價提高。（翻攝自維基百科）

2018-08-07 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國為防治境內汙染而推出的號稱「史上最強環保政策」，因對工業加工廠的規範，間接跨海波及到日本墓碑價格，導致售價持續上漲。

據《日經新聞中文網》報導，受中國新行《環保法》影響，日本墓碑材料進口來源的中國東南部地區的加工廠，因不符合政策規範標準，紛紛倒閉，導致當地加工業者對日出口價格比去年提高1成以上；日本石材店業者為負荷成本上漲，紛紛將售價提高。

神戶市第一石材社長能島孝志表示，因中國環保政策的新規範，石材加工廠也受列管，不符合汙水處理及粉塵防護標準的皆相繼倒閉。

靜岡縣一家石材店解釋，中國產石材大多比日本產的便宜8至3成左右，因此1990年代開始，在日本的流通量就增加；位於東京千代田區的日本產業協會統計則補充，日本流通的墓碑中，中國出口的就達8到9成，其中墓碑的花崗岩加工廠很多是在中國福建省。

千葉縣白井市從事食材進口銷售的RUI公司指出，福建省石材加工業者將銷售價提高10至15％左右；受到波及的長野縣一家石材店則表示，今年4月已將石碑價格提高約1成。

此外，相關調查顯示，包括施工費在內，日本2017年普通墓穴的墓碑價格為日幣114萬3千元（約新台幣32萬元），而今年售價恐更高。