驚悚！尋找1名失蹤男孩 最後卻找到11名受虐童...

美國警察原本只是在尋找1名失蹤男孩，最後卻在新墨西哥州一處民宅找到11名被大人監禁的兒童。（法新社）

2018-08-07 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕出乎意料之外！美國警察原本只是在尋找1名失蹤4歲男孩，最後卻在新墨西哥州一處民宅找到11名被大人監禁的兒童，當局已逮捕2男3女共5名嫌犯，每人都面臨11項虐待兒童的重罪。

據《CNN》報導，男童阿卜杜勒（Abdul Ghani Wahhaj）去年11月30日與父親西拉傑（Siraj Wahhaj）出門後，就雙雙不知去向，擔憂的母親連忙報警協尋這對父子。

由於不知道兩人失蹤的情況如何，再加上西拉傑本來就擁有阿卜杜勒的監護權，所以當局並沒有發布綁架兒童的消息，但後來有位少年法庭法官覺得事情不單純，決定向西拉傑發布逮捕令。

就在警方尋找父子倆的下落時，突然在網路上收到一個求救訊息，裡面寫著「我們正在挨餓，需要食物和水」，警員循線找到新墨西哥州一處偏遠民宅時，赫然看到裡面有11個1歲到15歲瘦骨嶙峋的兒童，他們的生活條件非常差，沒有食物、沒有水喝、沒有鞋子，過著悲慘無比的生活。

在這個看似是臨時搭建的房屋中，由全副武裝的西拉傑和另1名男子莫頓（Lucas Morten）所控制，另外3名女性則是孩子們的母親，但小孩之中沒看到有阿卜杜勒，他仍然下落不明。

警方遇上2男3女時差點陷入險境，因為西拉傑手持AR-15自動步槍並有5個30發子彈的彈匣，還和4把裝有子彈的手槍，幸好最後成功將其逮捕，目前警方正繼續搜索阿卜杜勒的下落。