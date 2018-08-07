遇刺無恙 委總統馬杜洛即將再公開露面

2018-08-07 05:04

〔中央社〕週末期間遭到無人機攻擊的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），今天可望在歷劫後首次公開露面。他表示，在閱兵式上出現的無人機是為了「刺殺」他。

此時委內瑞拉與毗鄰的美國盟邦哥倫比亞間關係陷入新低點，因為馬杜洛指稱，4日攻擊事件是由哥國總統桑托斯（Juan Manuel Santos）策劃。

桑托斯斷然否認這項指控。

數百名馬杜洛的支持民眾今天揮舞國旗，聚集在首都卡拉卡斯（Caracas）市中心，以展現對馬杜洛的支持。