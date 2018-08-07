得力助手將作證 川普前總幹事受審進入高潮

2018-08-07 00:14

〔中央社〕美國總統川普前競選總幹事曼納福特所涉銀行與稅務詐欺審判將進入高潮，陪審團將聽取他多年得力助手蓋茨的證詞，屆時將上演兩名前事業夥伴互槓的場景。

該相信被控說謊的人，還是承認說謊的人呢？維吉尼亞州陪審團定本週聽取曼納福特（Paul Manafort）案證詞，他們屆時就得努力克服這個問題。

「華盛頓郵報」報導，前川普總統競選陣營高級幹部蓋茨（Rick Gates）是曼納福特多年的得力助手，客戶、生意和帳戶的管理都由他一手包辦。蓋茨也是策劃川普就職典禮的要角。不過他本週將有個新角色：成為主要證人，槓上前老闆和事業夥伴曼納福特。

上週開審的曼納福特案是「通俄門」和川普疑似妨礙司法案特別檢察官穆勒（Robert S. Mueller III）調查首度面臨的公開考驗。儘管本案跟俄羅斯或大選陰謀調查無關，川普卻極為關注，審訊開始後就譴責對曼納福特不公平，還要求立即中止穆勒的調查。白宮幕僚堅稱，川普的說法只是表達意見，並非下令。

兩人過去合作投入政治諮詢工作，長期獲利高達數百萬美元。最快6日就會發生的蓋茨作證槓曼納福特場景，檢方的盤算是曼納福特一而再地指示蓋茨說謊，其中許多謊言屬犯罪行為。倘獲陪審團也認同，69歲的曼納福特可能得在牢裡度過餘生。

46歲的蓋茨可能得入監，根據今年稍早達成的認罪協商，他面臨約5年徒刑。一旦檢方認定他對穆勒辦公室提供「重大協助」，那麼他就可能獲法官減刑。

前聯邦檢察官、目前任職於麥卡特和英格利許法律事務所（McCarter & English）的敏茨（Robert Mintz）表示，蓋茨作證「當然會是曼納福特案的高潮」。

蓋茨1990年代擔任研究助理開啟生涯，太半時間活在曼納福特陰影下。他一度離開曼納福特的事務所，從事彩券和博弈事業，但2006年曼納福特開始幫親俄羅斯的烏克蘭政治人物亞努科維奇（Viktor Yanukovych）提供政治諮詢服務後，兩人再度合作。

亞努科維奇2010年當選總統後，曼納福特和蓋茨的事業獲利高得令人難以置信，讓他們從這隻「金雞母」賺進數千萬美元。

不過調查人員表示，兩人不僅荷包進帳滿滿，還將錢藏在海外帳戶，沒有向美國國稅局（IRS）申報。曼納福特遭控，在蓋茨協助下，相關帳戶裡有大約1500萬美元沒有向IRS申報，其中很多文書作業出自蓋茨之手。

檢方將仰賴擁有一長串說謊紀錄的蓋茨，來證明曼納福特說謊。就連2月試圖獲得認罪協商的機會時，他都曾向檢方撒謊。而為了達成認罪協商，蓋茨不得不承認撒謊。