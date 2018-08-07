中國網貸詐欺苦主群集抗議 北京圍捕送「黑牢」看管

中國當局在北京金融街區部提前署大量警力。（法新社）

2018-08-07 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國P2P網貸平台今年遭遇暴雷潮，導致許多投資人血本無歸，大量苦主週一（6日）聚集在北京向中國銀行業監督管理委員會抗議，但遭當局部署的大量警員圍捕，被送至北京郊區的「黑牢」看管。

綜合外媒報導，從中國最南端廣東省到偏遠西部新疆地區，來自中國各地的網貸平台受害者日前宣布週一上午將聚集在北京月壇公園，隨後遊行到銀監會抗議，希望透過集體聚集的方式，讓政府了解他們的不滿，進而採取行動，但當局獲知消息後，竟搶先一步在各地截堵圍捕。

據悉，8月5日晚間抵達北京的班機被大量取消，可能與攔截P2P苦主「進京」有關。當局也在北京金融街區部提前署大量警力，有120多輛巴士沿著銀監會週遭的街道排列，一路綿延到約3公里外的北京釣魚台國賓館。《法新社》駐北京記者Becky Davis指出，在北京從來沒見過這樣的場面。

《博訊》引述現場P2P苦主的消息指出，「警察太多，根本進不去（公園），很多人被帶上車」。另有目擊者說：「四周布控，縱深特別長！一直延申到日壇更遠，警察特別特別多，每個路口四邊有警察，大約近百人。每個地鐵口有50多警察。」

《法新社》指出，安全部隊將週遭街道與公園裡的一群群請願民眾驅攏在一起，然後在警方護送下，利用巴士把群眾載離現場。一名穿著便衣的男子以透明膠帶封住一輛汽車的窗戶。隨後車子被送離現場。

現場警察表示，請願群眾將被送往北京郊區。當局在那裏仍設有維權人士所說的「黑牢」。請願者通常會被拘留在那裏，直到看守者護送他們返鄉。

國際特赦組織（Amnesty International）中國研究員潘嘉偉說：「個案被送到那裏，基本上就是被送入黑洞，民眾永遠無法獲得任何交代，最後就像『等待果陀』（Waiting for Godot）裡的角色一樣。」

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