男子不爽生意被搶 威脅老闆娘開房還盜用她照片上網約砲

2018-08-06 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名27歲女子開店竟被附近店家老闆騷擾，對方還要求要「開房」，否則就會不斷糾纏下去。沒想到女子嚴詞拒絕以後，竟然引來不少陌生人來到店裡尋事，說是女子自己約砲才來店內找她，後來才發現原來自己的照片被男子盜用，在網路上四處勾搭男網友，讓這名女子相當傻眼，女子忍無可忍，在上月16日報警。

根據中媒報導，魯姓男子在杭州蕭山南陽開了一間食品店，但是這陣子店家附近多開了兩家也是賣食品的店，導致自己店內客人減少，讓他十分不滿。其中一家店家的劉姓老闆娘店面剛開幕，利用微信上推銷，沒想到魯男藉此加了劉女微信，開始發送騷擾訊息，變本加厲還發了色情照片或影片，更多次要求要與劉女發生關係，但是都被劉女嚴正拒絕。

魯男沒有因此善罷干休，盜用了劉女的頭像，以她的名義在網路上約砲，導致不少陌生人上門詢問騷擾。接著魯男還得意的發訊息跟劉女說要是不答應和他「開房」，之後也會繼續這樣騷擾下去。

警方獲報後開始調查，發現附近有一家手機店的老闆娘也有相同遭遇，循線追查以後，在上個月26日逮到嫌犯魯男。魯男表示，會這麼做其實只是在競爭，因為劉女和另外一個店家新開幕，導致他店內的客人減少，所以才想要騷擾對方。目前，警方將魯男以尋釁滋事罪依法拘留。