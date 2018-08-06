中國打文化血緣牌 新加坡警惕

新加坡一些學者和前外交官員擔心，中國拉近文化關係的做法將威脅新加坡華人的國家認同。（歐新社）

2018-08-06 23:47

〔中央社〕中國企圖對海外華人產生影響力，已引起其他國家人士的警惕。在以華人為主體的新加坡，當地一些學者和前外交官員擔心，中國拉近文化關係的做法將威脅新加坡華人的國家認同。

紐約時報5日報導，中國對新加坡打「血肉相連」的情義牌。近年來，中國加強了兩國之間的人員交流，幫助組織海外華僑聚會，安排新加坡華人訪問祖籍村莊，協調留學專案，為年輕的新加坡人組織尋根營等。

新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎表示，比較寬容的解讀是，這些是人與人之間的交流，但更有疑心的解讀是，這是中國在努力發揮其「軟實力」影響。

此外，根據中國官方今年3月提出的機構改革方案，國務院僑務辦公室將被併入中央統戰部，這是中國越來越重視加強僑民關係的跡象。甚至在中國領導人習近平提出的「中國夢」中，也要和海外華人共圓此夢。

莊嘉穎說，「人們有一種感覺，現在中國更強調所有華人擁有相似的起源，因此應該對中華人民共和國的立場更加同情。」

前新加坡外交部常任秘書考斯甘（Bilahari Kausikan）一向對中國的干涉問題直言不諱。他認為，從對中國文化的好感到建立中國優越感，只是很小的一步。「我們國家的歷史只有53年。並不能保證每個新加坡華人不會有意或者無意地走出這一步。」

對此，中國駐新加坡大使洪小勇則在星國英文媒體海峽時報撰文反駁，他說：「我們反對以大欺小、以強凌弱，反對干涉別國內政。中國是這樣講的，也一直是這樣做的。」

報導說，在一些西方國家，中國已經成功地動員了中國商人、中國學生和中文媒體等地方團體，利用他們作為代理人，反擊反對中國的觀點，或在達賴喇嘛和台灣等有爭議的問題上支持北京。

但這樣反而常造成反華抵制。許多海外華人表示，他們現在因為與中國有關聯而受到不公正待遇。

新加坡國立大學東亞研究所前所長王賡武則說，「當你開始基於種族和血緣去聯絡人們的時候，其他國家的政府是無法接受的。另一方面，北京認為這樣做很自然。這就是衝突所在，儘管後果可能是無心的。」