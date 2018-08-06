涉嫌貪汙 日本柏青哥大亨在港被捕

2018-08-06 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本環球娛樂公司前董事長、賭場大亨岡田和生（Kazuo Okada），今（6）日傳出因被控多項貪污罪行，於上月30日在香港被捕，隔日隨即交保獲釋，對突如其來的貪汙指控，均矢口否認。

綜合媒體報導，日本環球娛樂公司透露，該公司前董事長岡田和生（Kazuo Okada），已因被控犯下數項未具體說明的「貪污相關」罪行，日前在香港被捕。對於前董事長在港被捕，環球娛樂矢言將協助香港廉政公署進行調查，隨後則稱岡田已獲保釋。

目前香港廉政公署則以「不針對個別事件發表評論」為由，尚未證實該項消息，不過該署發表聲明指出，一旦接獲貪污控訴且經追查後具有充分資訊，將依法採取後續行動。岡田和生被捕的消息傳出後，環球娛樂的股價在幾分鐘內震盪，最終以下跌5.6個百分點做收。

據英國《金融時報》報導，環球娛樂委託的調查小組發現，岡田「為一己私利」進行一系列的詐欺行為，包括曾於2015年透過香港子公司貸款1.35億港元（約新台幣5億2千萬元），購買藝術作品；及挪用公司2000萬美元資產。岡田和生起初雖矢口否認，不過最後仍於去年6月遭到解職。

環球娛樂和岡田目前正在進行多起官司訴訟。該公司並在聲明中與岡田劃清界線，強調「與本公司已毫無瓜葛」。

岡田和生於1969年創立日本遊戲集團，當時他才27歲，主要透過生產「老虎機」（又稱角子機、吃角子老虎機）謀利；岡田和生去年更在菲律賓馬尼拉灣度假村，開設該集團在亞洲的第一家賭場。美國富比世雜誌（Forbes Magazine）指出，岡田是日本排名第16的富豪，身家淨值為21億美元。