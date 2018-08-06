北京阻港獨人士演講 彭定康：根本完全不對

2018-08-06 20:35

〔中央社〕香港末代總督彭定康（Chris Patten）表示，北京強烈要求香港外國記者會（Foreign Correspondents' Club）取消邀請獨派人士演說計畫，「根本完全不對」。

彭定康發表前述評論前，中國外交部出面要求香港外國記者會取消香港民族黨召集人陳浩天的演說。港府曾揚言查禁香港民族黨。

隨著香港外國記者會邀請陳浩天演說的紛擾升高，彭定康透過電子郵件回覆法新社採訪時表示：「因為不喜歡人民的言論就對他們進行審查，這並非正當理由。」

彭定康接著表示：「我早已一再主張，反對提倡香港獨立的想法。」他也曾數度在香港外國記者會發表演說。

「不過我也會繼續主張香港應享有自由和地方自治權。北京共產當局的外交部介入應由香港內部自行決定的議題，根本完全不對。」

陳浩天的演說預定在14日登場，是香港外國記者會「午餐會」的一部分。這項午餐會在傳統上會邀請包括中國官員在內的許多演講嘉賓，向會員與媒體發表演說。

香港外國記者會今天發表聲明表示，該會支持言論與新聞自由，且「完全尊重法律」。

該會表示：「我們相信，在香港這樣的自由社會中，容許人們自由發表意見及辯論，極其重要，即使不認同對方意見也一樣。」