腦麻女子遭美甲店趕 超暖陌生人見狀幫她做美美指甲

2018-08-06 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名患有腦麻的女子日前到一間美甲店消費，和許多女孩子一樣愛美來做指甲。但是該美甲店店員以女子手會顫抖為由，拒絕服務。此時，在美甲店位處的商場內收銀員得知此事以後，利用自己工作的空閒時間，到專櫃挑了指甲油，自願幫這名腦麻症患者做指甲，2人更因此成為好友。

根據外媒報導，患有腦麻的安琪拉（Angela Peters）日前坐著輪椅到密西根州的一間沃爾瑪商場（Walmart）裡的一間美甲店做指甲，但卻被店員說因為手顫抖得太嚴重，拒絕為她服務。當時商場內的收銀員艾波妮（Ebony Harris）看見這一幕，就帶著安琪拉到商場美妝專櫃去挑選喜歡的指甲油顏色，接著艾波妮更幫行動不便的安琪拉做指甲，暖心舉動，讓安琪拉感到溫暖，還和艾波妮成為好朋友。

商場內一家SUBWAY的店員塔西亞（Tasia Smith）看到這感人的畫面，拍了下來上傳臉書，隨即獲得廣大迴響，讓不少網友大讚艾波妮的體貼。艾波妮表示，當時看到安琪拉被趕出來，心裡抱不平，她不希望這位女孩的美好一天被破壞，於是便決定幫助安琪拉。艾波妮回憶當時在為安琪拉做指甲時，因為手顫症狀嚴重，讓安琪拉感到不好意思，頻對艾波妮道歉，這位暖心收銀員則是安慰安琪拉別放心上，「我無意攻擊那家拒絕安琪拉的美甲店員，只是希望大家能夠多多包容殘疾人士。」