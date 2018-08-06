世上最多米其林星星 名廚侯布雄癌逝 享壽73歲

2018-08-06 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕世界上擁有最多米其林星星的法國名廚侯布雄（Joel Robuchon）今日因癌症去世，享壽73歲。

綜合外電報導，曾指導過名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）廚藝的法國名廚侯布雄，今日於瑞士日內瓦因癌症去世。

侯布雄是全球擁有最多米其林星星的廚師，2016年曾創下32顆星的紀錄，今年仍然保持31顆星，他也在1990年被米其林指南選為「世紀廚神」。侯布雄的廚藝舉世聞名，在台北、泰國曼谷、中國香港、美國拉斯維加斯與法國波爾多等地都有他開設的餐廳。