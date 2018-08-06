少女當義工無辜遭歹人潑強酸毀容 70次手術她樂觀面對

2018-08-06 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名少女在2013年熱心到坦尚尼亞義工服務，卻無故被不肖人士潑強酸毀容。一直到現在，少女接受了70次的手術，儘管生理及心理上都非常痛苦，但少女仍舊堅強的面對，樂觀的往前走。現在的她看上去與一般人無異，雖然仍看得到些傷疤，但少女認為這是她生命歷程的一部分，不會因此而自卑。

根據外媒報導，來自北倫敦漢普斯特德（Hampstead）的吉伊（Katie Gee）今年23歲，正值女孩最青春洋溢的年紀。5年前她到非洲坦尚尼亞桑吉巴島（Zanzibar）的一間學校當義工，但是某天卻遭2名騎車男子無故潑汽車電池強酸，使得可憐的吉伊的右臉及身體嚴重灼傷，右耳也因此嚴重萎縮，後來甚至發黑剝落。

吉伊身心受到極大痛楚，5年間在家人及朋友的陪伴鼓勵下，接受了70次手術，包括皮膚移植、切除壞死皮膚、重塑右耳殼等等。這段期間診療困難，受了不少折磨，吉伊便透過寫日記抒發心情，她還幽默的說自己就像是一塊「拼布」（patchwork quilt），「因為醫生用不同人種的捐贈者皮膚來移植，自己就像是擁有各種顏色的拼布被子般」。吉伊也承認起初很少外出，因為沒有自信的她，怕被別人盯著看，「我會覺得那是種看我很醜或是和其他人不一樣的眼光」。

經歷了5年的時光，現在的吉伊看起來和平常人一樣，儘管疤痕還看得出，但吉伊樂觀的表示這是她生命的一部分，並不會特別去在意，她也已經準備好迎向人生下一階段。吉伊在接受治療的時間，也沒有荒廢學業，她已經在去年從諾丁罕大學畢業，還獲得一間企業的實習機會。