發印尼文推特！ 蔡總統：願協助龍目島強震災情

印尼龍目島強震災情嚴重，台灣總統蔡英文以印尼文在推特發文表達關心之意。（歐新社）

2018-08-06 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕印尼度假勝地龍目島昨（5日）晚間發生規模7.0強震，目前已知至少142人死亡、數百人受傷，台灣總統蔡英文今（6日）以印尼文在推特發文，強調台灣已做好準備協助印尼。

蔡英文在推特上以英文和印尼文表示，她的心與龍目島地震的災民同在，台灣願意幫助印尼的朋友，下方有日本人留言表示，台灣是日本的朋友，也是每個國家都可以依賴的朋友。