不只「吃魚翅」危機 美妝品也成鯊魚滅絕推手

2018-08-06 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕你以為不吃魚翅，就能有效防止鯊魚被獵殺的命運嗎？那你可就錯了；鯊魚肝臟提煉出的鯊烯（squalene, 亦稱為角鯊烯）是美妝產品中常見的成分，這類需求恐將深海鯊魚往滅絕又推進一步。

《國家地理雜誌》報導指出，鯊烯是鯊魚肝臟內所含的一種油，富含脂肪酸和抗氧化物，是一種保濕劑，廣泛運用在防曬乳、口紅、粉底霜、乳液和其他多項化妝品中；據非營利的法國海洋保育組織（Bloom）2012年的一項報告顯示，有高達90％的鯊魚鯊烯都賣到化妝品產業。

每年約有1億隻各類鯊魚被獵捕，其中大部分是為供應中國對魚翅的需求；而60種因油脂而被捕殺的鯊魚中，有26種都被國際自然聯盟（IUCN）列為易危到滅絕。

莫斯蘭丁海洋實驗室（Moss Landing Marine Laboratory）的太平洋鯊魚研究中心（Pacific Shark Research Center）主任伊伯特（David Ebert）表示，這些獵捕鯊魚的漁業公司，很多作業的地方是監測不到，因此我們無法確定海洋最底層的生態平衡已經產生何種變化了。

他補充，漁民特別喜歡獵殺深海鯊魚種類，因為牠們的肝臟特別油。

此外，內文也寫出，橄欖、小麥胚芽也能提煉鯊烯；且一些海洋保育組織呼籲提高對鯊烯漁業的規範，而歐盟2001年也針對捕撈大西洋東北部的深海鯊魚訂定嚴格限制，但遵守的國家沒幾個。

「對鯊烯的需求可能不像50年前那麼大，但我不認為有誰真的在監測目前的狀況。」伊伯特擔憂，若沒更進一步保護，各類鯊魚恐逐漸消失，而我們卻一無所知。