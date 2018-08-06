法國大貓熊「圓夢」周歲 動物園送上三層蛋糕慶祝

法國博瓦勒（Beauval）動物園的雄性大貓熊「圓夢」4日喜迎周歲，園方特地送上由竹葉、蜜糖、與多種水果製成的3層大蛋糕慶祝。（美聯社）

2018-08-06 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕法國博瓦勒（Beauval）動物園的雄性大貓熊「圓夢」4日喜迎周歲，園區員工特送上由竹葉、蜜糖、與多種水果製成的3層大蛋糕，不少遊客也入場慶祝。

綜合外媒報導，去年8月4日誕生的「圓夢」，是首隻在法國出生的大貓熊。當日早上9時許，牠與媽媽「歡歡」一同現身，玩耍近半小時才走近生日蛋糕；而當日雖天氣炎熱，但有超過百名遊客專程到動物園為「圓夢」慶生。

消息指出，曾出席「圓夢」命名活動的法國第一夫人布莉姬（Brigitte Macron），被視為「圓夢」的「教母」，但她當日並無出席慶生。

園方表示，「圓夢」現已重30公斤，近期開始進食竹子；而牠的父母「圓仔」、「歡歡」，則是從中國成都租借給法國，展開10年的中法大貓熊繁育合作計畫，預計2022年回到中國。

此外據《中時電子報》報導，「圓夢」的大貓熊熱潮，讓博瓦勒動物園去年的客流量，以約145萬，勝過92萬人次的法國知名觀光景點香波城堡（Chambord），及120萬人次的世界遺產聖米歇爾山（Mont-Saint-Michel）。