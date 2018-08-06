「海水稻」名不副實 中國學界浮誇風惹議

中國培育出一種耐鹽鹼水稻誇稱為「海水稻」，遭專家質疑。示意圖，非海水稻。（路透）

2018-08-06 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國青島的水稻研究開發中心，成功培育出的一種耐鹽鹼水稻，將其命名為「海水稻」引發網路熱議，連中國國家主席習近平都在新年賀詞中點名這項成就，但近日「海水稻」遭專家質疑名不副實，因為其並不能直接用海水灌溉，批其浮誇「炒概念」。

據中國《科技日報》報導，中國青島的水稻研究開發中心去年培育出的一種耐鹽鹼水稻，將其命名為「海水稻」引發網路熱議，不過近日遭許多專家認為名不副實，因為其與海水無關，育種專家、中國種子協會顧問李立秋就質疑：「如果跟海水沒關係，為什麼要叫海水稻？」

儘管青島研究團隊辯稱，「海水稻」並非按字面意思能以海水灌溉的水稻，是耐鹽鹼水稻的俗稱，可以長在鹽鹼地和潮間帶，不過李立秋批，耐鹽鹼水稻就是耐鹽鹼水稻，為何誇稱「海水稻」？天津農作物研究所專家童繼平也指出，業內並沒有將耐鹽鹼水稻稱為海水稻的慣例。

這種「海水稻」能以鹽濃度0.6%的水灌溉，耐鹽性的確較一般水稻高，但海水濃度約3.5%，遠高於「海水稻」能承受的鹽度，若真引入海水灌溉，也須利用大量淡水沖淡鹽度，淡水占到灌溉水80%以上，中國著名水稻專家凌啟鴻就發表文章批，即使用「淡水+海水」的方式灌溉，也得從內陸往沿海建設長距離淡水輸水引道，投資巨大，缺乏大範圍推廣的現實性。

專家坦言，從耐鹽鹼水稻研發的角度來看，「海水稻」確實有所突破，不過他們強調，做研究可以，但別總想著以浮誇詞彙來吸引目光，用商業營銷那一套來做包裝，就丟了科研工作者應該有的嚴謹、客觀。