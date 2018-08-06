沙烏地阿拉伯驅逐加國大使 凍結兩國商業關係

沙瑪爾（中）2012年獲得國際婦女勇氣獎，圖左為蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama ），圖右則是希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）。（資料照，路透）

2018-08-06 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府上週五（3日）對沙烏地阿拉伯逮捕女權運動人士表達關注，結果沙烏地阿拉伯今（6）天以干涉內政為由，把加拿大駐沙烏地阿拉伯大使給驅逐，並把沙烏地阿拉伯駐加拿大大使給召回，還凍結與加拿大的商業關係。

綜合媒體報導，沙烏地阿拉伯近期逮捕了數名女權運動人士，其中包括曾在2012年獲得國際婦女勇氣獎的沙瑪爾（Samar Badawi）。

沙瑪爾的弟弟拉伊夫（Raif Badawi）曾多次在部落格批評沙國政府，討論社會和政治議題，後被判刑，目前正在沙國服刑；拉伊夫的妻子海達爾（Ensaf Haidar）則是加拿大公民。

對此，加拿大政府3日發表聲明，呼籲沙烏地阿拉伯釋放包含沙瑪爾在內的女權人士，過了數日，加拿大駐沙烏地阿拉伯大使館在5日用阿拉伯語發表了類似的聲明。

沙烏地阿拉伯今天展開反擊，以干涉內政為由，要求加拿大駐沙烏地阿拉伯大使在24小時內離境，並凍結與加拿大的商業關係，還把沙烏地阿拉伯駐加拿大大使給召回。

加拿大外交部目前尚未發表評論。