中南海「特異功能大師」張寶勝 心臟病發死亡

中國知名特異功能大師張寶勝，心贜病發死亡。（圖擷取自網路）

2018-08-06 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕曾經是中國中南海奉為上賓的「特異功能大師」張寶勝，據報導於上週五因心臟病發在北京去世，終年58歲，為他傳奇一生畫下句點。

《星島日報》報導，張寶勝死訊，已獲「國際華人超心理學會中國分會」秘書長、原揚州職業大學退休教授印大民的證實，且他表示，北京方面不希望擴散張寶勝死訊，死訊傳出己被官方批評。

據報導，張寶勝是中國80年代最知名的特異功能大師，自稱具有「藥片穿瓶」、「透視信封內文字」「耳朵識字」等多種「特異功能」，受到當時中國「兩彈一星」科學家錢學森、時任國家體委主任伍紹祖等人肯定，進入中南海見到中共元老葉劍英、薄一波等人，甚至進到中國軍方507研究所「人體科學」項目中，享受國寶待遇。

張寶勝太有名，連周潤發主演「賭神2」一片中一位特異功能大師，原型就是張寶勝。

1988年中國中科院院士何祚庥等人前去觀看張寶勝表演，認為有作弊行為，1995年發表《超人張寶勝敗走麥城》一文，揭露了張寶勝的「騙術」，從此張寶勝淡出公眾視野。

不過，印大民還是相當信任及支持張寶勝，直指「一次作弊不代表一輩子都在作弊，他們覺得那是變魔術，但懂魔術的人就知道不是。」