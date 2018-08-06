怕魚含汞傷胎兒？ 美研究：不吃魚早產風險恐增10倍

美國哈佛大學發布最新研究指出，許多孕婦在懷孕期間會避吃海洋魚種，怕魚體中的汞會傷害胎兒，但其實孕期不吃魚會增加早產風險，且不利孩子大腦發育，研究發布在《EBioMedicine》期刊。（資料照）

2018-08-06 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學（Harvard University）發布最新研究指出，許多孕婦在懷孕期間會避吃海洋魚種，怕魚體中的汞會傷害胎兒，但其實孕期不吃魚最多恐增加10倍早產風險，且不利孩子大腦發育，研究發布在《EBioMedicine》期刊。

根據《每日郵報》報導，哈佛大學科學團隊分析1996年至2003年間，丹麥國內懷孕34週早產的376名婦女的血液檢體，與348名懷胎十月的婦女之血液樣本兩相比較，發現早產婦女血液中的ω-3（OMEGA3）脂肪酸濃度過低，該脂肪酸天然來源為鯖魚、鳳鱭、鮭魚和金槍魚及鱈魚等海洋魚類。

研究指出，許多孕婦怕海洋魚中含有汞，會對胎兒造成不良影響因此完全不吃，科學團隊將孕婦們血液中的ω-3脂肪酸濃度分為5組級距，濃度最低者早產風險是最高者的10倍，次低者早產機率則多出2.7倍，因此建議女性懷孕後宜多補充ω-3脂肪酸避免早產。

研究團隊指出，孕婦在懷孕期間還是要吃海洋魚類，若擔心含汞風險，可以魚油補充劑替代，這項研究對於婦產科等醫學層面也有幫助，未來可能也可依照孕婦血液中的DHA濃度來預測早產機率。