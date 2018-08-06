有這種事？美研究：肥胖者較易得流感且更具傳染性

2018-08-06 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根大學（University of Michigan）發布最新研究指出，肥胖的人較易得流感，且攜帶病毒的時間將是身體質量指數（BMI）正常的人之2倍，更具傳染性，研究發布在牛津《傳染病期刊》（Journal of Infectious Diseases）。

密西根大學科學團隊，在3個流感季節對尼加拉瓜320個家庭的成人和兒童，共計1800名志願者進行研究，發現經診斷患流感的肥胖者，體內病毒存活時間比非肥胖者多出42%，且若肥胖者體內帶有流感病毒，但僅有輕微症狀或是沒有症狀，病毒存活期可比非肥胖者多出2倍。

密西根大學公共衛生學院的高登（Aubree Gordon）博士指出，這份研究表明肥胖不僅能影響疾病的嚴重程度，也能影響病源傳染，有流感症狀的肥胖者平均花費5.23天才完全消滅流感病毒，非肥胖者則平均經過3.68天，體內就無探得流感病毒，且肥胖者流感得病率比非肥胖者多104%。

研究提到，肥胖因素可能在流感傳播中發揮重要作用，可能成為流感預防策略的重點項目，目前仍需更多研究來探明是否肥胖者體內的流感病毒，比起非肥胖者體內的流感病毒還更具傳染力。

觀看研究原文請點下面連結

牛津《傳染病期刊》