遭性侵被迫與跨性別「生理男」同房 她申訴卻被指...

2018-08-06 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大1名曾遭性侵的女子今年7月入住多倫多的一所臨時安置中心，但工作人員竟強制讓另1名生理性別為男性的跨性別者同住1房，她透過管道申訴後竟被告知「將因歧視言論違法」。

綜合外媒報導，37歲的漢娜（Kristi Hanna）發現所入住的安置中心「Jean Tweed Centre」安排一位生理性別為男性、蓄鬍的跨性別者與她同房，讓她非常不安，但她反映後，院方並未因此採取動作，只回應「自己適應，不然就滾」。

漢娜也在無意經聽聞該室友曾與女子結婚，並有1名未婚妻有懷有其子，甚至聽聞他稱讚女性很「性感」，並強調自己特別偏好拉丁裔女性，讓漢娜因此驚恐不已，夜裡甚至無法入睡，不停觀察室友動靜，深怕再次受到侵犯。

漢娜在和工作人員反應未果後，透過友人向「人權司法支援中心」（The Human Rights Legal Support Centre）求助，但電話另一端卻是對方不耐煩的回應，稱漢娜的言論「充滿歧視」，可能違法，讓漢娜求助無門。

漢娜表示，她是LGBTQ支持者，她非常贊同同性婚姻，並不會對同性戀者有所歧視，但她說，這場衝突讓她覺得，弱勢女性因害怕侵犯他人的性別權利，而無法表達自己的權利。