連運動計步都要假！中國「刷步神器」月銷2.5萬台

中國通訊App「微信」推出運動計步功能，還能和親朋好友比較步數，若名次排列第1就能在好友的封面中顯示自己的頭貼，但這也掀起1股歪風熱潮，許多民眾上網購買「刷步神器」，用機器搖晃手機，輕鬆「日行10萬步」。（圖擷取自檸檬王國）

2018-08-05 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國通訊App「微信」推出運動計步功能，還能和親朋好友比較步數，若名次排列第1就能在好友的封面中顯示自己的頭貼，但這也掀起1股歪風熱潮，許多民眾上網購買「刷步神器」，用機器搖晃手機，輕鬆「日行10萬步」，該機器甚至月銷2.5萬台。

綜合外媒報導，現在中國購物網站「淘寶」上許多賣家銷售「刷步神器」，民眾僅需花費20至60人民幣（約台幣90至268元）購入，並將手機固定在機器上的支架，每小時就能產生6000到7000的步數資料，目前賣得最好的機種月銷量2.5萬台，總銷售量竟有15萬台。

微信對此指出，若有用戶假造運動步數，就會被封鎖帳戶使用權限，希望民眾能以誠實的方式與親朋好友競爭，但微信目前並未因此將作弊用戶停權。

此外，也有其他App推出計步功能，如隸屬於阿里巴巴集團的螞蟻金服，能讓用戶用步數積點，並以點數兌換讓公司在內蒙古植樹，較好的樹種需以85萬步數兌換，有購買「刷步神器」的民眾對此表示，「終於不用再整天搖手機來種樹了」。