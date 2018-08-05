北韓出現40度高溫 有老人被當街曬死

2018-08-05 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕今年夏季，全球各地都出現熱浪，北韓也不意外的出現了史無前例的炎熱天氣；因為北韓家庭普遍沒有裝設冷氣，晚上熱到睡不著，白天則有人被烈陽曬到中暑，不但農地的作物遭逢炎熱高溫與乾旱而可能歉收，甚至有老人當街被熱死，使北韓民眾苦不堪言。

根據《每日北韓》報導，進入7月以來，北韓發生連日的炎熱天氣，有地方甚至測出高達39度的歷史高溫；而《衛報》引述北韓《勞動新聞》報導，有些地區甚至出現超過40度的高溫；有消息人士透露，有住在兩江道的老人甚至當街被曬死。

在7月27日，住在市內的一位老人，因為在高溫的天氣上街，結果被太陽曬到中暑倒下，眾人見狀趕緊上前急救，但老人還沒來得及救治後就去世了；同一天也有個男人在下班回家的路上，被高溫熱到中暑而昏倒。

因為北韓的樹木很少，走在路上累了還沒有遮蔭地可以稍做歇息；而且因為遭逢乾旱跟炎熱，農田裡的穀物也都被曬乾了，農民還必須遵循「黨的指示」，每天早起給農地澆水，但是農民認為用水桶澆這麼一大片的田地根本不可能，所以都只有挑水做樣子應付。

這位消息人士解釋，北韓的一般家庭裡沒有裝設冷氣，有些家庭甚至連電風扇都沒有，所以大家都睡不好覺；睡眠不足，在加上炎熱天氣，飲食不好而免疫力低的北韓人民所受的炎熱之苦就更為加劇。