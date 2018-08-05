民怨怒火燎原！網傳中國江西「開棺新政」出現逆轉

2018-08-05 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西新政禁止人民土葬，出動公安、城管進入喪家搶屍火化，更將當地長輩貯備多年的棺材強行集中、全數銷毀，疑因此被人民放火燒公安局，當局近期內通告，禁止用激烈手段強迫人民服從；有當地網友稱，官方已讓民眾將棺材領回，被毀損的棺材每具補2000人民幣（折合台幣約8957元）。

江西省民政廳為平息民怨，近期內發布通告，要求行政機關勿以「一刀切」的方式推行「綠色殯葬」新政，各地幹部對於基層人員過當的手段要即刻制止，以免少數地區出現民怨，導致官方與民眾之間出現嫌隙。

有當地網友在推特上指出，目前民眾可自行將被官方沒收的棺材領回，但若有遇棺材已遭銷毀的情形，官方會給予每具棺材2000人民幣的補償金，經費來源為「財稅收入」，意即「全民買單」。

公安闖進喪家開棺搶屍火化 隔天公安局失火

中國4月起在江西推動「殯葬管理條例」，並通告從9月1日起當地人往生後，一律只能火化，為確保新政暢行無阻，當局出動執法人員嚴格查緝棺材，將所有年長者的棺材集中銷毀，甚至將已經入棺的屍體強行抬出送往火化，引發當地民眾極度不滿。

江西吉安市公安局大樓在7月31日下午2時左右起火，當地消防局消獲通報後，派出多輛消防車進行搶救，火勢在下午3時許被撲滅。初步調查發現，起火點位於吉安市公安局指揮中心大樓附樓，起火面積約400平方米，沒有人員傷亡，起火原因不明，被網友推測應與人民不滿新政有關。

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