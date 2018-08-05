1週1強震？印尼龍目島今又有規模7.0強震 發布海嘯警報

2018-08-05 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕上月底才遭受地震襲擊的印尼龍目島（Lombok island），今日下午又發生1起芮氏規模7.0的地震，目前尚無傷亡報告傳出。

綜合外電報導，上週日（7月29日）才發生芮氏規模6.4地震，造成至少17人喪生的印尼旅遊勝地龍目島，今日又發生芮氏規模7.0、深度約10公里的淺層地震，印尼當局也已經宣布海嘯警報，目前尚未有傷亡報告傳出。

根據印尼氣象局觀測，從上週日的強震過後，龍目島出現不少次餘震，在今日發生地震之前，就有預測指出會再有1次強震。