貴州找不到對象 中國魯男拐智障女返鄉

2018-08-05 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子離鄉背井工作，因為在老家一直交不到女朋友，竟在工作的他鄉拐騙一位智障少女回老家，想當成自己的女朋友，所幸少女家長即時發現報警，成功找回少女，警方也逮捕這位「魯」到誘拐少女的男子。

綜合外媒報導，這件事發生在中國貴州省貴陽市7月27日上午，這名遭誘拐的16歲黃姓少女有智能缺陷，所以無法說話，但聽力沒有問題；當天這位少女一如往常地到住家附近的廣場看老人跳舞，但中午吃飯時間卻遲遲沒返家；結果有位在廣場跳舞的老婦人趕來少女家裡告知她的父母，黃姓少女被一位背著「背篼」男子帶走。

「背篼」是背在背上運送東西的竹簍子，貴陽當地教育程度低的青壯男性找不到工作，就靠這個背著運送物品出賣勞力。

少女爸爸得知後趕緊向報警，由於案情重大，警方馬上展開調查，不久後，警方追查到嫌犯是來自貴州省黔西縣五里鄉的28歲閔姓男子；但當警方循線找到嫌疑人位在貴陽的租屋處時，卻發現早已人去樓空。

警方研判閔男可能帶少女回老家，之後在黔西縣警方協助下，確定閔男已返家，家裡也新出現一名年輕女性，樣貌特徵與被拐的少女相似。

貴陽警方馬上驅車趕往黔西縣，成功找到這位被拐少女跟閔男，一併帶回貴陽；閔男供稱，因為家裡經濟不富裕，在家鄉找不到對象，已經算是「大齡剩男」，讓他一直想趕快找個女朋友；不久前，閔男在貴陽打工時，見黃姓少女獨自一人在廣場上，他上前搭訕後，見黃姓少女雖然不說話，但也沒有拒絕的意思，他就萌生帶黃姓少女回家當女友的念頭。

目前警方已拘捕閔男，並對該案進一步調查中。