對抗打壓不沉默！北京50地下教會發聲 拿中國憲法

2018-08-05 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京地區近50個地下教會的聯合聲明今（5）日在網路流傳，美國媒體指出，中國地下教會此舉相當罕見，其抗爭模式，似乎正從默默忍受，轉向公開發聲，甚至還搬出中國憲法當武器。

《美國之音》報導，這份聯合聲明在7月31日簽署，8月1日完成修訂，並於例行禱告日發表，提到了中國當局近期打壓各地地下教會的普遍情況，並特別點名北京、上海、四川、廣東和河南等地。

這份聯合聲明強調了教友的「愛國情操」，指出「信徒的正常信仰生活被侵犯和攔阻，嚴重傷害了信教群眾的情感和愛國熱情，造成社會矛盾，並且有愈演愈烈之勢」。

文中還援引中國憲法第36條稱：公民有宗教信仰自由，還引述了官方說法，「2016年全國宗教工作會議提出，信教群眾不是黨和群眾的對立面，更不是社會主義建設事業的阻力和障礙，信教群眾是中國特色社會主義的建設力量、依靠力量」。

北京地下教會人士徐永海表示，他有注意到地下教會抗爭方式在改變，因為教友逐漸年輕化。他說，上一代、老一代基督徒，受到打壓時，教會牧長就是默默禱告，或是換日期、換地方聚會，但「今天不一樣了」。

徐永海表示，年輕的基督徒會採取聲明的方式，為自己爭取權益，「我相信這是一個很好的帶頭作用。如果再遇到打壓，一定會發出聲音來，一定會讓大家知道，我們基督徒不會像過去一樣，像90年代那樣，默默忍受了」。

浙江台州地區的楊牧師雖然肯定並支持這項作法，但也對聲明的效果有所保留，認為「面對流氓政府，可能還是沒有用的，因為你看前幾年高智晟（中國人權律師）他們，都被這些流氓們搞得不像樣子」。