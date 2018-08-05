「和別的男人交談」打翻醋罈子 俄男狠燒19歲未婚妻

兩人住處在大火後已面目全非。（圖擷取自EAST2WEST NEWS）

2018-08-05 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1名24歲男子因不滿未婚妻與其他男人「講話的方式」，竟將汽油淋在臥房及未婚妻身上，並無情點火，導致未婚妻全身80%灼傷。

據《太陽報》報導，24歲的彭達魯克（Evgeny Bondaruk）日前因酒醉後撞見19歲未婚妻庫茲米娜（Alexandra Kuzmina）在和其他男子談話，因「不喜歡庫茲米納和她說話的方式」，痛下毒手，企圖燒死未婚妻。

彭達魯克回到兩人租屋處後開始將砸毀屋內家具，並將汽油灑在庫茲米娜身上及屋內各處，不顧兩人命用火將汽油點燃。

庫茲米娜不顧大火已將身上所穿的衣物燒光，衝出家門跑向鄰近加油站求助，在地上痛苦呻吟。庫茲米納在救護人員趕到時，甚至因灼傷痛苦萬分，告訴醫護人員「應該要將我殺死，不是讓我受苦」，目擊民眾也形容現場「猶如恐怖片場景」。

在送達醫院後，庫茲米納陷入昏迷，全身80%燒傷，目前依賴呼吸維持器維持生命。縱火的未婚夫彭達魯克也因為大火面部及手臂燒傷，在警方監視下送醫治療，他將因「殺人未遂」被起訴，可能面臨20年有期徒刑。

庫茲米娜及彭達魯克在同一個加油站工作，1個月前才剛訂婚，臉書還可以看到男方形容她為「生命中美好的事」。庫茲米娜的家人無不為她感到遺憾，表示這場意外將毀了她的一生，他們目在也在為庫茲米娜龐大的醫療支出籌錢。