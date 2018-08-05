剽竊美國水稻專利 中國經濟間諜被起訴

2018-08-05 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕2名來自中國的農業研究人員，本月3日被美國阿肯色州檢察官宣布吃上官司，聯邦陪審團控告他們為經濟間諜，剽竊美國的水稻專利技術，企圖將之帶回中國發展醫藥科學，他們的2名在美中國籍幫兇已經判刑確定。

綜合外媒報導，49歲的中國農業人員劉學軍（Xuejun Liu，音譯）、36歲的孫悅（Yue Sun，音譯），2013年均任職於中國天津農作物研究所，劉當時為教授，孫為研究助理，他們在訪美期間參觀堪薩斯州的「Dale Bumpers」國家水稻研究中心。

陪審團指出，2人在返中時飛往夏威夷檀香山轉機，被美國海關和邊境保護局在行李中發現水稻種子，沒入後查出來源為國家水稻研究中心的種子，該種子為美國私人企業「Ventria Bioscience」所研發，用於醫藥產業，可製造出蛋白質供藥品製造使用。

劉與孫的共謀為張偉強（Weiqiang Zhang，音譯）與顏文貴（Wengui Yan，音譯），張當年為「Ventria Bioscience」公司的水稻培育研究員，顏則是任職於美國國家水稻研究中心，他們分別為美國永久居民與歸化公民，聯邦調查局（FBI）在張家搜出相同的水稻種子，2人分別被判處10年與1年有期徒刑。