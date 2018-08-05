看到可愛小鹿拿手機拍下 詭異生物卻入鏡 網驚：是咕嚕！

不少人聲稱自己見過這種被稱為「The Rake」的生物。（圖擷取自YouTube）

2018-08-05 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名女子日前在開車時看見路旁有一隻駝鹿在覓食，機會難得她便拿起手機錄下這畫面。沒想到下一秒鏡頭內竟然出現詭異的人形生物，影片曝光以後，讓不少網友覺得十分可怕，還有人說這隻被捕捉到身影的生物活像是電影《魔戒》裡的角色「咕嚕」。

根據外媒報導，弗萊切特（Audree Frechette）早先開車經過位於魁北克省的一處偏僻山路時，發現有駝鹿在吃草，便把車停在路邊想拍下這個畫面。而這時在駝鹿的後方樹林中，竟然出現一個膚色慘白、四肢瘦長、頂上無毛的人形生物，躲在一棵樹的後方，直勾勾地盯著駝鹿，身軀不斷趨前，彷彿在監視著獵物，伺機而動。弗萊切特表示，當時她嚇得完全不敢有任何動靜，躲在車內不敢下車。

影片上傳曝光以後，引起不少都市傳說的討論，有網友指出這名女駕駛拍到的應該是一種叫「The Rake」的神秘生物。早前就有許多人表示撞見過這種生物，還捕捉到影像，有關於「The Rake」的傳說眾說紛紜。但是也有網友質疑影片的真實性，還有人表示說不定這隻生物只是弗萊切特車窗的汙漬罷了。

相關影片請見：