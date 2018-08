吉娃娃路邊誤食大麻 「鏘掉」模樣萌翻

2018-08-05 19:02

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州有隻吉娃娃瑞塔(Rita)最近跟著主人到公園散步時突然有異常反應,甚至失去知覺,主人梅爾辛(Seth Mersing)相當緊張,去獸醫院檢查才知道,瑞塔原來是誤食了路邊的大麻。

綜合媒體報導,梅爾辛有天帶愛犬瑞塔出門散步,瑞塔突然舉止異常,過了一會後甚至失去意識。梅爾辛回憶,在散步途中,瑞塔似乎有停在路邊吃東西,但是他並沒有注意瑞塔吃了什麼。

相當擔心愛犬的梅爾辛將瑞塔送去獸醫院檢查,獸醫根據驗血結果,推測瑞塔可能在路邊誤食了可直接食用的大麻或大麻捲菸。獸醫告訴梅爾辛,瑞塔在體內完成排毒後就會恢復健康。

知道瑞塔會平安後,梅爾辛隨即在獸醫院裡拍攝瑞塔吸到「鏘掉」的模樣,並放上推特,可愛的模樣在推特引起不小的話題。

網友紛紛在底下留言「好可愛」、「可憐的瑞塔」、「牠說牠還想要吸」,還有人建議梅爾辛,如果下次有同樣的狀況發生,其實可以不用去看獸醫,在家讓狗狗多喝點水就好了。

小狗誤食大麻可能會有嗜睡、嘔吐、心跳下降等症狀,如果在誤食不久就發現並及時送醫,獸醫通常會幫小狗進行催吐。

Here’s a short clip of my dog at the hospital after she found an edible on our walk at the park! pic.twitter.com/ramq9MS96i