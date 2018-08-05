泰機場開設中客「VIP」入境通道 網友笑：不言而喻

近期內網路上瘋傳1張照片，泰國官方在曼谷廊曼國際機場、蘇萬那普機場開設中國旅客專屬的入境通道，許多網友看到照片均笑翻，稱泰國當局此舉「不言而喻了」。（圖擷取自泰國移民局微博）

2018-08-05 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕近期內網路上瘋傳1張照片，泰國官方在曼谷廊曼國際機場、蘇萬那普國際機場開設中國旅客專屬的入境通道，許多網友看到照片均笑翻，稱泰國當局此舉「超猛」。

從網傳的幾張照片中能看見，泰國官方除了在曼谷設有中國遊客專屬的入境通道，在清邁、合艾、普吉等國際機場也都有此措施，入境處還有警力駐守，許多網友對此表示，「這樣也好啊，被插隊真的很煩」、「避免影響其他外國遊客」、「所謂人畜分開」。

但其實這是泰國當局想出來的補償措施，泰國普吉島7月5日發生觀光船隻沈船事件，共計造成47位中國遊客死亡，雖官方指出係因中國籍導遊無視惡劣天候與海象執意出海，才導致船難發生，但仍舊無法挽回中國遊客的心意，讓當地旅遊業大受打擊。

泰國國家移民局4日在微博中指出，旅遊警察總署3日視查普吉島，追查觀光安全改善情況，同時透露中國旅客往後入境泰國，都可使用官方安排的特別通道，能為中國旅客帶來更多便利與節省時間，希望藉由此舉能讓中客感受到泰國政府的誠意。