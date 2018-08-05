伊朗革命衛隊證實 近期曾發起軍事演習

伊朗革命衛隊今日證實，過去幾日曾在波斯灣沿岸發起軍事演習。圖為2011年伊朗革命衛隊遊行照片。（路透資料照）

2018-08-05 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國撤出伊朗核子協議後，兩國關係降到冰點。日前美國官員透露，傳伊朗在波斯灣沿岸展開軍事演習。伊朗官媒IRNA今（5）日報導，伊朗革命衛隊證實，過去幾天他們一直在波斯灣地區舉行軍事演習，並稱這是為了應對可能的威脅。

《路透》今日引述伊朗媒體IRNA報導，伊朗革命衛隊發言人夏里夫（Ramezan Sharif）表示，這次演習是在伊朗革命衛隊的年度計畫中，目的是為了控制、保護國際水道安全。

夏里夫並稱，對革命衛隊的演習結果感到滿意，強調必須維持、加強波斯灣區與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的安全，以應對威脅，及潛在敵人的進犯行為。

1名美國官員透露，可能有超過100艘船隻參與這次演習。該官員認為，這次演習旨在對美國釋放訊息。目前美國雖然持續施壓制裁伊朗經濟、外交，但迄今仍未採取軍事行動。

不過，《路透》報導，指伊朗官方似乎無意引起各界對演習的關注，伊朗官員也拒絕對演習發表評論。

美國重啟對伊朗制裁後，11月將擴大制裁範圍至伊朗石油進出口，估計此舉將重創伊朗經濟。對此，日前伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）曾公開警告美國總統川普，指「伊朗的戰爭是所有戰爭之母！」