孟加拉全國學生抗議擴大 政府切斷行動網路

孟加拉自上週起爆發全國性學生示威，要求當局改善糟糕的道路安全。（美聯社）

2018-08-05 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉自上週起爆發全國性學生示威，要求當局改善糟糕的道路安全，據官員和當地媒體指出，當局已關閉行動網路，試圖平息逐漸擴大的抗議活動。

《法新社》報導，上週，2名孟加拉青年被一輛超速巴士撞死，引發該國學生上街呼籲改善糟糕的道路安全，首都達卡部分地區已因示威活動陷入停擺。

達卡吉加塔拉（Jigatala）地區的示威活動昨（4）日演變成暴力衝突，導致100多人受傷。目擊者稱，警方向示威者發射橡皮子彈和催淚瓦斯，據稱親政府人士還攻擊年輕人，包括前往醫院治療的人。

孟加拉發行量最高報紙《Prothom Alo》指出，暴力衝突發生不久後，3G和4G行動網路已自週六晚間起關閉24小時。無線和有線網路似乎沒有受到影響，但有許多孟加拉人在社群網路反應無法用手機上網。

孟加拉電信監管委員會（BTRC）主席哈克（Jahirul Haq）說，他們收到了政府的「決定」。但他沒有說明當局的命令是什麼。一位要求匿名的高級官員表示，「BTRC已根據政府命令，放慢了網路速度」。

這項舉措或許是為了限制學生動員或散播有關政府如何因應示威消息的能力，以免在網路上激起更多憤怒情緒。學生據稱遭執政黨激進分子攻擊的影像和照片不斷流入社群媒體，再度引爆眾怒。