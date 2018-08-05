致命熱浪席捲北半球 已有數百人喪生

北半球迎來炎熱又致命的夏季，許多國家發生野火奪走人命且燒毀大片區域。圖為加州野火。（法新社）

2018-08-05 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕北半球迎來炎熱又致命的夏季，許多國家氣溫創下歷史新高，從美國加州到瑞典北極圈，乃至陽光明媚的地中海，都發生野火奪走人命且燒毀大片區域。歐洲的乾旱讓青翠的土地變得荒蕪，日本和南韓更傳出多起熱死案例，北半球迄今已有兩百多人喪命。

據《CNN》報導，今年夏天，日本有119人死於熱浪，南韓則有29人因酷熱死亡，希臘野火造成91人喪生，加州持續延燒的野火至少釀成8死。西班牙和葡萄牙度過了一個異常炎熱的週末，西班牙已有3人熱死，溫度持續升高將創下新紀錄。

科學家表示，氣候變化正在影響整個地球，不僅僅是北極熊或易受海平面上升影響的小島嶼，美國人、歐洲人和亞洲人也正面臨危機，還有證據表明這將變得越來越遭。在《自然氣候變遷》（Nature Climate Change）期刊上的一篇研究指出，未來幾十年，致命的熱浪將變得更加頻繁並且會在更多地方發生。

英國牛津大學環境變化研究所的豪施泰因（Karsten Haustein）表示，由於人為干預，歐洲發生熱浪的機率是過去的兩倍，基於現在所有其他氣象站的數據，這個倍數可能會更高。

主要的溫室氣體二氧化碳、甲烷和一氧化二氮，在去年都升至創紀錄水平。自從18至19世紀工業革命大量使用石化燃料後，地球一直在變得越來越熱。