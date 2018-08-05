假疫苗再出包 陝西多名兒童接種過期疫苗 官員：批號登記錯誤

中國陝西商洛市爆兒童接種過期疫苗，官方今早發通報，指都是有效期限內，但批號登記錯誤。（圖擷取自網路）

2018-08-05 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國假疫苗案鬧得人心惶惶，本月3日下午，再有網路流傳，在陝西陝商洛市有多名兒童注射到過期疫苗，家長大為恐慌，商洛市政府立即成立跨部門的調查小組進行調查，今天一早發布調查結果是「所有疫苗都在有效期內」，問題是出在「接種疫苗批號信息登記錯誤」，讓民眾傻眼。

綜合媒體報導，中國網上流傳「針卡」及民間疫苗平台查詢，最初一名家長發現發現自己孩子竟然接種的是過期半年多批號為201601013的麻腮風疫苗（即麻疹、流行性腮腺炎、風疹（德國麻疹）三合一疫苗），根據爆料，這由「上海生物製品研究所有限責任公司」生產的疫苗，其有效期限為為2017年7月14日，而他孩子接種的時間是2018年3月1日，超過半年多。

其他家長也跟進查詢，結果發現，自2015年起，孩子接種的全是過期疫苗，當中包括乙型肝炎疫苗（B肝疫苗）、卡介苗、脊灰疫苗、麻腮風疫苗等，同時也發現有長春長生公司批號201603007-02的「百白破疫苗」（即百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗），有效期為2018年3月6日，但孩子是在4月27日接種，過期超過1個月；其他如「A群流腦疫苗」及「乙腦減毒活疫苗」的生產商和實際有效期限，都查詢不到相關資料。

家長反映，這些過期疫苗分別來自商洛市疾控中心、商洛市婦幼保健院、商洛市商州區疾控中心。

由於家長們恐慌，立即在網串連發燒熱議，今天一早，陝西商洛提出官方報告，重點強調，網傳「多例兒童接種過期疫苗」一事，「網絡反映的麻腮風疫苗，經查，在有效期內，為接種疫苗批號信息登記錯誤。」

商洛市府在通報中指出，在8月3日網上有「過期疫苗」事件傳出，立即組跨部門調查組，漏夜進行調查，而調查結果就是，包括乙腦減毒活疫苗和A群流腦多醣疫苗，都已確證為有效期內疫苗、另外網傳2018年4月27日當天該接種點共接種百白破疫苗20支，實際接種疫苗批號為201612024-01，均在有效期內。至於「網絡反映的麻腮風疫苗，經查，在有效期內，為接種疫苗批號信息登記錯誤」。通報還表示，會逐一進行查核。