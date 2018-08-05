瑞士1日2起墜機 Ju-52墜毀山區機上20人恐全罹難

JU-AIR擁有3架二戰德軍運輸機Ju-52飛機，提供旅客觀光、包機等服務。（圖擷自JU-AIR官網）

2018-08-05 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士4日連續發生兩起飛機墜毀事故，早晨一架小型飛機在阿爾卑斯山一處隘口墜毀，造成一家四口罹難，數小時後，再傳出一架滿載觀光客的骨董飛機Ju-52在格拉魯斯阿爾卑斯山脈墜毀，機上20人恐全數罹難。

綜合外媒報導，在當地時間4日上午9點30分左右，一架原定飛往法國的小型飛機在阿爾卑斯山約959公尺高的Rengg隘口墜毀，墜機引發森林大火，救難單位出動直升機撲滅火勢，不過機上一對夫妻及2名未成年孩子都不幸罹難。

不料數小時後，瑞士又傳出另一起墜機事故，以經營二戰德軍骨董運輸機Ju-52觀光的瑞士JU-AIR宣布旗下一架Ju-52墜毀在格拉魯斯阿爾卑斯山脈約2450公尺高處，機上載有17名觀光客及3名機組人員，救難單位出動5架直升機前往失事地點搜尋，當地報紙表示機上無人生還。

JU-AIR擁有3架二戰德軍運輸機Ju-52飛機，提供旅客觀光、包機等服務；Ju-52運輸機，為德國在1932年至1945年間生產的一款運輸機，由於它的外殼十分堅硬，德軍暱稱其為「鋼鐵安妮」，是二戰德軍的運輸主力，包含入侵低地國及克里特島戰役中都扮演運輸傘兵空投奇襲的重要角色。

戰後Ju-52轉為民航用途，作為歐洲內陸航班之用，這起事故也是Ju-52事隔近70年後再度傳出失事意外，1949年一架Ju-52因天候不佳墜毀，2名飛行員生還。

這兩起飛機失事意外，瑞士當局正在調查中。