夫妻又不同調！ 川普嗆詹皇、梅蘭妮亞卻公開力挺

詹姆斯創辦的「承諾小學」日前落成。（美聯社）

2018-08-05 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕NBA洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯日前在家鄉創辦「承諾小學」（I Promise School），日前接受《CNN》專訪時痛批美國總統川普，川普隨即在推特上反擊，並稱自己愛的是喬丹，不過川普妻子梅蘭妮亞卻與他唱反調，大讚詹姆斯的辦學精神。

詹姆斯（LeBron James）接受《CNN》主播勒蒙（Don Lemon）專訪時直言，「過去幾個月我所看到的，就是川普有點像在利用運動分裂我們，這是我無法認同的，我對這一點很清楚，因為運動是讓我第一次能夠與白人接觸的媒介。」甚至強調「我永遠不會坐在他（川普）的對面，但我會坐在歐巴馬的對面。」

川普隨即反嗆「詹皇接受了電視界最愚蠢的人─《CNN》主播勒蒙的專訪，所以勒蒙才能讓LeBron看起來很聰明，這可不容易。」並稱自己愛的是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

相較於川普反嗆詹姆斯，梅蘭妮亞（Melania Trump）透過發言人葛麗珊（Stephanie Grisham）表示，「看起來詹姆斯正努力為我們的下一代做好事，就像第一夫人過去一樣，她鼓勵每個人就今天兒童面臨的問題進行公開對話。」梅蘭妮亞也不排除參觀位於阿克倫的「承諾小學」。

勒蒙也反嗆川普，「誰才是真呆？把孩子安置到學校或關進牢籠的人？」批評川普的移民政策不人道；湖人隊老闆巴斯（Jeanie Buss）則大讚詹姆斯是「考慮異常周到又有才智的領導人物」。