假疫苗嚇壞中國家長！世衛加碼讚中國籲續打疫苗

中國爆假疫苗案人心惶惶，世衛讚中國，還要中國家長續打疫苗。（法新社）

2018-08-05 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發黑心疫苗案，使得家長們人心惶惶，不敢讓家中小孩繼續注射中國製疫苗，有能力的還尋找日本、香港、台灣等週邊防疫能力較好的國家，給小孩注射疫苗；面對如此情況，世界衛生組織竟然發布新聞，大力讚揚中國疫苗過去40年成就，還要中國家長們不要因噎廢食，繼續給孩子打疫苗。

在中國爆發假疫苗事件，不止龐大的中國家長嚇壞了，牽引出對中國監管體系的不滿，認為最大問題源頭在於監管不力、商官勾結等，整個生醫生產及施打體系都出了問題，即使中國官方已表態要徹查，但對相關問題則採取不能獨立調查及批評的言論管制，讓中國家長們更多疑慮及害怕。

但是，世衛已在上個月25日，先是發文讚美中國監管體系「透過」、「迅速」處理假疫苗案，引來網友一陣傻眼，本月3日再度加碼，指「雖然長春長生生物科技有限責任公司的事件絕不應發生，但監管機構及時查出異常情況以及迅速有力應對的這一事實，體現了監管當局體系監管和現場檢查能有效保護人民健康。」

世衛還表示，已理解父母及廣大公眾對「中國一家疫苗生產商的不當行為的曝光而感到擔憂，並因此動搖對於疫苗系統的信心。」但是，接種疫苗是世界上預防疾病與死亡最有效和最具成本效益的公共衛生干預措施之一，呼籲中國公民繼續使用質量有保證的疫苗以預防疾病。